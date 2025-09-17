Politécnico de Tomar lança curso online de língua portuguesa

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) vai lançar um curso online de língua portuguesa. O curso “Interviu ou Interveio? Comunicação oral e escrita em português” é uma iniciativa do Laboratório de Inovação Pedagógica e Educação a Distância (LIED) e tem início a 23 de Setembro. As inscrições já se encontram abertas. O curso vai estar disponível na plataforma NAU, um serviço digital da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, desenvolvida pela FCCN, actualmente cofinanciada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Com uma duração total de 10 horas, o curso está estruturado em cinco módulos e oferece ferramentas práticas para melhorar a expressão oral e escrita em contexto profissional. Os participantes vão aprender a aplicar regras gramaticais essenciais, evitar erros comuns, estruturar textos eficazes, redigir com precisão e apresentar discursos com confiança. Destinado a quem quer aprender português como língua não materna, o curso pretende contribuir para a valorização da imagem pessoal e profissional em diversos contextos laborais, refere o IPT em comunicado.