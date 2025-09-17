Problemas financeiros do Centro Social da Carregueira agravam-se e trabalhadores fazem greve

Os trabalhadores do Centro de Apoio Social da Carregueira, no concelho da Chamusca, estiveram em greve na terça-feira à tarde, exigindo o pagamento de subsídios em atraso, retroativos salariais e melhores condições laborais. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, que convocou a paralisação, a greve contou com a adesão da maioria dos funcionários e afectou os serviços de apoio domiciliário e centro de dia. No regime de permanência interna (RPI), apenas os serviços mínimos foram garantidos.

De acordo com o sindicato, entre as reivindicações dos trabalhadores, que estiveram concentrados junto à instituição durante o período da paralisação, entre as 14h30 e as 17h00, está o pagamento de subsídios em atraso, retroactivos salariais e melhores condições laborais. Os trabalhadores exigem ainda o pagamento do subsídio de refeição para os turnos da noite, previsto no contracto coletivo de trabalho, e a contratação de mais recursos humanos.

O Centro de Apoio Social da Carregueira presta cuidados a idosos em regime de internamento, apoio domiciliário e centro de dia, sendo considerado pelos trabalhadores como um local de trabalho exigente física e emocionalmente.

A direcção do centro, presidida por Horácio Ruivo, tem partilhado com O MIRANTE o “pesadelo diário” que vive há vários anos, principalmente com o acumular de dívidas. Têm reunido várias vezes com a Segurança Social, mas queixam-se de falta de apoios, para além da candidatura ao Fundo de Socorro Social. A relação entre a direcção da instituição e o município continua a ser muito tumultuosa, facto que também não ajuda ao funcionamento e gestão do centro social.

