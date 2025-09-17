Protocolo para proteger campos de milho dos javalis

Sete entidades assinaram, no dia 2 de Setembro, um protocolo nacional, na Estação António Teixeira, em Coruche, com o objectivo de enfrentar os prejuízos causados pelos javalis nas culturas de milho. A iniciativa, que junta entidades do sector agrícola e científico, surge numa altura em que os prejuízos provocados por javalis têm vindo a agravar-se, com impacto transversal em todo o território nacional. Em declarações à Lusa, o presidente da Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo (ANPROMIS), Jorge Neves, explicou que “a falta de alimentos nas serras, agravada pelos incêndios, está a levar os javalis a descerem para as zonas de produção agrícola”, o que, segundo o responsável, “vai agravar ainda mais os prejuízos já enormes para os agricultores”.

A iniciativa junta o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo (ANPROMIS), a Associação Portuguesa de Milho e Cereais de Milho (APMCM), a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) e a Universidade de Aveiro. O protocolo prevê a realização de ensaios experimentais com diferentes mecanismos de “exclusão e dissuasão”, como “cercas eléctricas, redes ovelheiras, barreiras luminosas e sonoras, e jaulas de captura”.

“Temos agora os instrumentos e as ferramentas necessárias para agir. Este protocolo é um passo importante para aplicar soluções concretas, começando pela instalação em Coruche, onde sentimos os mesmos problemas que os produtores de milho enfrentam”, afirmou Jorge Neves, acrescentando a “obrigação, como associação e como centro de competências, contribuir para minimizar este problema”. O dirigente alertou ainda para o abandono crescente da agricultura de subsistência, sobretudo no norte do país, devido aos prejuízos causados por este animal. “Há pequenos agricultores que deixaram de semear porque não compensa. É mais uma causa de abandono da agricultura, com impacto económico e social”, acrescentou.

Apesar da gravidade do problema, Jorge Neves lamentou que “não haja apoios directos do Estado” e sublinhou que “os seguros de colheita são, muitas vezes, o único meio de mitigação disponível, embora nem todos os agricultores tenham acesso ou façam uso dessa cobertura”. O responsável defende também a necessidade de “desburocratizar os processos de licenciamento para batidas aos javalis” e de “agilizar o aproveitamento da carne resultante dessas acções”, apontando como exemplo acordos com empresas espanholas que recolhem carcaças em Portugal para comercialização. A assinatura ocorreu no âmbito do “Dia de Campo do InovMilho”, uma iniciativa que contou ainda com debates sobre temas como a pegada de carbono, autonomia energética e utilização de combustíveis na agricultura.