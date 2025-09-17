Reabilitação do Centro Escolar em Torres Novas vai custar quase 7 milhões

A segunda fase da reabilitação do Centro Escolar de Santa Maria, em Torres Novas, começa este mês de Setembro com a consignação da obra de ampliação da escola básica e do jardim de infância. “É um Centro Escolar instalado numa zona nobre da cidade, onde está a maior parte da habitação, e era super urgente avançar com a conclusão da sua requalificação após uma primeira empreitada”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), tendo indicado que a obra começa no dia 17 de Setembro, com a consignação da empreitada.

A intervenção vai incidir na área do jardim de infância e no pólo desportivo daquele espaço do Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves, em Torres Novas, uma vez que a primeira fase da reabilitação incidiu no espaço do 1.º ciclo. O projecto prevê um novo edifício com seis salas de actividades, uma sala polivalente, sala de professores, copa, instalações sanitárias, entre outros espaços modernos, oferecendo “condições mais condignas aos profissionais e, mais importante, aos alunos”. Prevê ainda a construção de um novo pavilhão desportivo e os respectivos arranjos exteriores. O novo pavilhão terá um campo de jogos com 20 por 30 metros, campos de basquetebol, voleibol e futsal, e 226 lugares sentados.

No exterior, será criado um recreio coberto, outro descoberto e um parque infantil. A obra na escola estará confinada a uma área relativamente reduzida, mas será tratada com corredores, plantação de árvores, criação de alpendres, uma horta biológica e um parque infantil. No decorrer dos trabalhos, serão instalados contentores provisórios perto da escola, que permitirão o acesso pelo interior da mesma, com quatro salas de aulas, duas salas polivalentes, instalações sanitárias e uma ligação com telheiros.

Segundo o presidente da Câmara de Torres Novas, como as obras coincidem com o arranque do ano escolar, as crianças do pré-escolar vão ter as suas aulas nesses contentores, que “garantem todo o conforto e segurança”. Com um investimento de 4,2 milhões de euros (ME), financiado em 85%, e uma duração prevista de 550 dias, a obra deverá estar concluída em Março de 2027. No total, a reabilitação do Centro Escolar de Santa Maria representa um investimento de cerca de 6,7 ME.

Aquele Centro Escolar integra 320 alunos do 1º ciclo e cerca de 90 crianças da pré-primária. O autarca disse ainda que a requalificação deste Centro Escolar “não fecha a necessidade de investimentos” em outros equipamentos educativos, tendo indicado a Escola Secundária Artur Gonçalves como “uma das que está na listagem de mapeamento do Governo” e a aguardar libertação de verbas, no caso concreto, cerca de 24 ME, a par de um outro investimento de requalificação parcial da Escola Secundária Maria Lamas, que não quantificou. “Com estas três obras teremos a questão da modernização do parque escolar concluída e resolvida para muitos anos no concelho”, declarou.