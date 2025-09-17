uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 17-09-2025 12:00

Sardoal confirma cerca de duas dezenas de processos por falta de limpeza de terrenos

Miguel Borges, 58 anos, presidente da Câmara Municipal do Sardoal
Na última Assembleia Municipal do Sardoal, o presidente da câmara referiu que a maioria dos proprietários procedeu à limpeza voluntária dos terrenos, restando cerca de uma dúzia de casos em incumprimento, dos quais apenas uma pequena parte resultou em coimas.

Na última Assembleia Municipal do Sardoal, o deputado Adérito Garcia (PS) questionou novamente a autarquia sobre os processos levantados devido à falta de limpeza de terrenos junto a zonas habitacionais, uma informação que já tinha sido pedida em sessões anteriores. O presidente da câmara, Miguel Borges (PSD), admitiu não ter consigo os números exactos, mas referiu que rondam as duas dezenas.
Segundo Miguel Borges, apenas uma pequena parte dos processos resultou em coimas, salientando que este foi “um dos anos menos graves”, já que a fase principal de gestão florestal tinha sido realizada anteriormente, ficando agora sobretudo acções de manutenção. “Não tenho os números exactos, mas foram números residuais e mesmo muito poucos, o que é positivo”, salienta. O autarca destacou que muitos proprietários procederam voluntariamente à limpeza dos terrenos e realçou que o programa “Condomínio da Aldeia” foi determinante para reduzir situações de incumprimento. Esta iniciativa, que visa proteger aldeias em áreas florestais vulneráveis contra incêndios, promove a limpeza e gestão de combustíveis, o ordenamento florestal e o envolvimento comunitário, criando zonas de defesa mais seguras.

