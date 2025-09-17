uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-09-2025 15:00

Viagens gratuitas no Oeste com Passe M durante a Semana da Mobilidade

viagem autocarro mobilidade
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Comunidade Intermunicipal do Oeste vai oferecer viagens gratuitas com o Passe M, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade entre 16 e 22 de Setembro.

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), enquanto Autoridade de Transportes, vai atribuir vouchers que permitem viajar gratuitamente em toda a região Oeste com a aquisição do Passe M.
A medida de promoção da mobilidade sustentável surge no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de Setembro. Durante a semana qualquer pessoa poderá dirigir-se a uma bilheteira no terminal rodoviário e receber o voucher que garante viagens sem custos nos autocarros da Rodoviária do Oeste, Barraqueiro e Boa Viagem. Entre 16 e 22 de setembro, a emissão do Passe M também não tem qualquer custo. Este benefício é válido até 22 de setembro.
Com esta ação a OesteCIM pretende incentivar a utilização do transporte público colectivo, reduzir as emissões de carbono e promover uma mobilidade mais sustentável, inclusiva e acessível a todos os cidadãos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar