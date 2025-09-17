Viagens gratuitas no Oeste com Passe M durante a Semana da Mobilidade

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), enquanto Autoridade de Transportes, vai atribuir vouchers que permitem viajar gratuitamente em toda a região Oeste com a aquisição do Passe M.

A medida de promoção da mobilidade sustentável surge no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de Setembro. Durante a semana qualquer pessoa poderá dirigir-se a uma bilheteira no terminal rodoviário e receber o voucher que garante viagens sem custos nos autocarros da Rodoviária do Oeste, Barraqueiro e Boa Viagem. Entre 16 e 22 de setembro, a emissão do Passe M também não tem qualquer custo. Este benefício é válido até 22 de setembro.

Com esta ação a OesteCIM pretende incentivar a utilização do transporte público colectivo, reduzir as emissões de carbono e promover uma mobilidade mais sustentável, inclusiva e acessível a todos os cidadãos.