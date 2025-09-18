Incêndio na casa dos cantoneiros em Santarém

Um incêndio na casa junto à entrada da ponte D. Luís, do lado de Santarém, provocou estragos na cobertura. O incêndio ficou confinado à cobertura e apenas provocou estragos na zona do telhado de madeira. A rápida intervenção dos bombeiros, com 16 elementos e seis viaturas dos sapadores e voluntários foi fundamental para evitar a propagação das chamas. A ocorrência, esta quinta-feira, dia 18, cerca das 18h53, obrigou ao corte do trânsito na ponte.