Verónica Pereira tem quarto filho em ambulância a caminho do Hospital de Abrantes

Com a urgência obstétrica do Hospital de Santarém encerrada, a grávida estava a ser transportada para Abrantes mas não chegou ao destino sem conhecer o filho. Matias nasceu bem de saúde com a ajuda dos Bombeiros de Alpiarça.

Grávida pela quarta vez e em trabalho de parto, Verónica Pereira, de 43 anos, estava a ser transportada numa ambulância dos Bombeiros Municipais de Alpiarça para o Hospital de Abrantes, quando percebeu que não ia chegar ao destino sem conhecer o filho, Matias. “Disse-nos logo: este bebé vai nascer na ambulância”, conta o segundo comandante, Sérgio Paulino, um dos três bombeiros que seguiam com a grávida de Alpiarça. E assim foi, pelas 22h30 de 17 de Setembro, o bebé Matias veio ao mundo, dentro da ambulância parada numa bolsa de estacionamento junto à Estrada Nacional 118, entre a Chamusca e Vale de Cavalos.

“Foi rápido e correu muito bem”, refere Sérgio Paulino, que já tinha auxiliado um outro parto, mas há muito tempo, quando era um jovem bombeiro de apenas 16 anos. Desta vez partilhou a emoção de reviver a experiência com os colegas Daniel Moreira e Bruno Silva.

Quando se aperceberam que o parto estava em iminência os operacionais solicitaram ajuda diferenciada, neste caso a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Torres Novas por indisponibilidade da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém, que chegou cerca de 10 minutos após o nascimento, tendo acompanhado a parturiente e o recém-nascido ao Hospital de Abrantes.

Na noite do nascimento do bebé Matias, o Hospital de Santarém (a 13 quilómetros) tinha encerrado o serviço de urgência obstétrica, pelo que os Bombeiros de Alpiarça receberam indicação de transporte com destino a Abrantes, que fica a cerca de 55 quilómetros de distância.

Matias foi o 12º bebé a nascer, este ano, numa ambulância na região ribatejana e o 5º a nascer nessas condições durante o mês de Setembro.