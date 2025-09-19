Acidente com dois feridos corta EN 114 em Santarém

Um acidente de viação no troço da Estrada Nacional 114 que liga Santarém à ponte D. Luís obrigou ao corte do trânsito automóvel nesse percurso, situação que se verificava pelas 18h40. A colisão entre dois veículos ligeiros causou dois feridos leves, que foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém pelos Bombeiros Voluntários de Santarém.

Segundo o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo, o alerta foi dado pelas 17h37. No local esteve também a PSP.