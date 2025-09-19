uma parceria com o Jornal Expresso
19/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 19-09-2025 20:23

Acidente com dois feridos corta EN 114 em Santarém

Ambulância INEM
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Colisão entre dois automóveis ligeiros ocorreu às 17h37

Um acidente de viação no troço da Estrada Nacional 114 que liga Santarém à ponte D. Luís obrigou ao corte do trânsito automóvel nesse percurso, situação que se verificava pelas 18h40. A colisão entre dois veículos ligeiros causou dois feridos leves, que foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém pelos Bombeiros Voluntários de Santarém.
Segundo o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo, o alerta foi dado pelas 17h37. No local esteve também a PSP.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar