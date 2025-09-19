Finanças fecham balcão de Vila Franca de Xira e mudam-se para a Loja do Munícipe

Dois anos depois da comunidade de Vila Franca de Xira ter criticado a Autoridade Tributária (AT) por pretender esvaziar de serviços e encerrar o balcão das Finanças da cidade, e apesar de sempre ter negado essa intenção, a verdade é que o balcão fechou mesmo portas na última semana. A AT centralizou serviços em Alverca e deixou o que restava dos serviços fiscais a funcionar na Loja do Munícipe, situada na Quinta da Mina. A situação tem gerado críticas na cidade, com vários moradores a considerarem que se trata de mais um esvaziamento de serviços na sede de concelho a favor de outras localidades ao redor de Vila Franca de Xira.

Vários moradores já tinham visto, nos dias 10 e 11 de Setembro, o início da mudança das instalações e ficaram indignados. A Câmara de Vila Franca de Xira já confirmou a mudança das instalações, explicando que a partir de 15 de Setembro quem precisar de ir às Finanças já não o fará no velho balcão situado na Rua Joaquim Pedro Monteiro mas apenas na Loja do Munícipe, onde também funciona o atendimento dos serviços da câmara municipal e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

Apesar de não ser uma competência municipal, a autarquia explica que a centralização de serviços públicos “permite maior proximidade para os cidadãos, comodidade para resolver diversos assuntos com as diferentes entidades e poupança de tempo nas deslocações”, isto numa altura em que abriu a Loja do Cidadão em Alverca, que promete centralizar serviços ao dispor da comunidade.

Recorde-se que desde 6 de Julho de 2023 que ocorreu a fusão dos serviços de Finanças VFX 1 e VFX 2 (em Alverca), tendo ficado o concelho com um serviço de Finanças que funciona na Rua dos Lavadouros em Alverca. Já as Finanças de VFX passaram a ser uma mera extensão de atendimento para casos simples como pagamentos ao fisco. Outras operações mais complexas relacionadas com a fiscalidade, como pedir um NIF ou tratar de heranças, por exemplo, só é possível tratar em Alverca, dizia a AT na altura.

Já em 2023, quando O MIRANTE escreveu sobre as preocupações dos autarcas na altura, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira dizia ter a informação de que o serviço não seria fechado. No entanto, já avisava que provavelmente aconteceria a saída do serviço para outro local, “mais adequado, uma vez que o serviço em VFX não tem condições suficientes para o trabalho que devem realizar”, dizia.