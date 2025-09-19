uma parceria com o Jornal Expresso
19/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 19-09-2025 21:00

Finanças fecham balcão de Vila Franca de Xira e mudam-se para a Loja do Munícipe

Finanças fecham balcão de Vila Franca de Xira e mudam-se para a Loja do Munícipe
Encerramento do balcão das Finanças no centro da cidade de Vila Franca de Xira gerou polémica em 2023, depois de inicialmente ter havido uma centralização dos serviços em Alverca - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Nos dias 10 e 11 de Setembro vários moradores alertaram para o esvaziamento das instalações onde durante anos funcionou o balcão das Finanças, no centro de Vila Franca de Xira. Câmara municipal confirma que o serviço passa a funcionar na Loja do Munícipe na Quinta da Mina.

Dois anos depois da comunidade de Vila Franca de Xira ter criticado a Autoridade Tributária (AT) por pretender esvaziar de serviços e encerrar o balcão das Finanças da cidade, e apesar de sempre ter negado essa intenção, a verdade é que o balcão fechou mesmo portas na última semana. A AT centralizou serviços em Alverca e deixou o que restava dos serviços fiscais a funcionar na Loja do Munícipe, situada na Quinta da Mina. A situação tem gerado críticas na cidade, com vários moradores a considerarem que se trata de mais um esvaziamento de serviços na sede de concelho a favor de outras localidades ao redor de Vila Franca de Xira.
Vários moradores já tinham visto, nos dias 10 e 11 de Setembro, o início da mudança das instalações e ficaram indignados. A Câmara de Vila Franca de Xira já confirmou a mudança das instalações, explicando que a partir de 15 de Setembro quem precisar de ir às Finanças já não o fará no velho balcão situado na Rua Joaquim Pedro Monteiro mas apenas na Loja do Munícipe, onde também funciona o atendimento dos serviços da câmara municipal e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).
Apesar de não ser uma competência municipal, a autarquia explica que a centralização de serviços públicos “permite maior proximidade para os cidadãos, comodidade para resolver diversos assuntos com as diferentes entidades e poupança de tempo nas deslocações”, isto numa altura em que abriu a Loja do Cidadão em Alverca, que promete centralizar serviços ao dispor da comunidade.
Recorde-se que desde 6 de Julho de 2023 que ocorreu a fusão dos serviços de Finanças VFX 1 e VFX 2 (em Alverca), tendo ficado o concelho com um serviço de Finanças que funciona na Rua dos Lavadouros em Alverca. Já as Finanças de VFX passaram a ser uma mera extensão de atendimento para casos simples como pagamentos ao fisco. Outras operações mais complexas relacionadas com a fiscalidade, como pedir um NIF ou tratar de heranças, por exemplo, só é possível tratar em Alverca, dizia a AT na altura.
Já em 2023, quando O MIRANTE escreveu sobre as preocupações dos autarcas na altura, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira dizia ter a informação de que o serviço não seria fechado. No entanto, já avisava que provavelmente aconteceria a saída do serviço para outro local, “mais adequado, uma vez que o serviço em VFX não tem condições suficientes para o trabalho que devem realizar”, dizia.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar