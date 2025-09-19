Milhares de motociclistas esperados em Fátima para a Peregrinação da Bênção dos Capacetes

A X Peregrinação da Bênção dos Capacetes vai decorrer em Fátima no sábado e domingo, 20 e 21 de Setembro. São esperados milhares de motociclistas para participarem naquela que é uma das maiores peregrinações à Cova da Iria, e que este ano será presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério. O Santuário de Fátima realça, em nota de imprensa, que a peregrinação vai ter um “carácter jubilar por coincidir com o Ano Santo, expandindo-se o programa a dois dias”. Também segundo o Santuário de Fátima, a novidade do programa é a “integração de actividades que visam aprofundar a relação entre a fé cristã e a segurança rodoviária”.

No sábado, dia 20, vai decorrer o colóquio com o tema “A Segurança Rodoviária nos horizontes da Fé”, no Centro Pastoral de Paulo VI, com participação livre. Estão ainda previstas as palestras “Nunca vi tanta gente junta nem tanto carro (13-08-1917): breve história da bênção de veículos em Fátima”, por Luís Miguel Ferraz, investigador do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima; e “Guiados pela Fé: uma ética cristã na estrada", pelo padre Ricardo Figueiredo, director do Departamento da Comunicação do Patriarcado de Lisboa. “Como pode a Igreja ser promotora da segurança rodoviária? Questões específicas e interpelações práticas”, por Pedro Clemente, presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, vai ser outro dos colóquios.

Já no domingo, dia 21, vai ter lugar a missa presidida por Rui Valério, a partir das 11h00, no Recinto de Oração do Santuário. Os motociclistas vão participar nas celebrações, nomeadamente no acolhimento de peregrinos, no transporte do andor, no apoio à distribuição da comunhão, na recitação do rosário e na proclamação das leituras, refere ainda o comunicado do Santuário de Fátima.