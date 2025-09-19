Morador dos Casais da Marmeleira queixa-se de estacionamento abusivo à porta da sua garagem

Luís Félix queixa-se de estacionamento abusivo por parte dos vizinhos à porta da sua garagem, na Travessa João Pedro da Graça, nos Casais da Marmeleira, União de Freguesias de Carregado e Cadafais. Segundo diz, a situação acentuou-se desde há cinco anos e tem vindo a agravar-se, porque das duas ou três horas de carros estacionados à sua porta passou a ser dias e noites inteiras. “Se alguém estiver estacionado à porta da garagem não consigo sair por causa do desnível que tenho do lado esquerdo. Eu digo às pessoas que não podem estacionar, mas continuam e nem pedem licença. Não dão uma palavra, fingem que não está lá ninguém”, lamenta.

O cidadão conta que já chamou várias vezes a GNR, mas garante que os militares ou não aparecem ou dizem que não têm viaturas disponíveis para verificar a situação. O munícipe solicitou à Câmara de Alenquer a resolução do problema com a colocação de dois pinos no chão e um espelho. O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, comprometeu-se a pedir à Polícia Municipal para visitar a travessa e solicitar aos serviços camarários que aferissem da possibilidade de colocar os pinos. Quanto ao espelho, informou que a câmara não pode colocar em casos de particulares, mas que o próprio o poderá fazer a suas expensas.