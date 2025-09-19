Pedro Ribeiro distinguido com machado de honra por ser amigo dos bombeiros

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) considera que o presidente da Câmara de Almeirim tem sido um amigo dos bombeiros, contribuindo não só para que estejam mais bem equipados e com a melhor formação, mas também para o bem-estar dos operacionais. Por isso condecorou Pedro Ribeiro com o machado de honra, numa cerimónia no salão nobre do município à qual se associou a Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém. O facto de estar a terminar o último mandato autárquico justifica a homenagem ao autarca, que também é presidente dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, que o presidente da liga, António Nunes, considera que será sempre um exemplo.

Pedro Ribeiro diz que já pertence à estrutura dos bombeiros ainda antes de ser presidente de câmara, já lá vão duas décadas, aproveitou para criticar algumas questões que afectam os bombeiros, como o facto de os cadetes andarem anos nos bombeiros e não lhes ser permitido fazer algumas tarefas mais leves, o que cria desmotivação e leva muitos a abandonarem o percurso. “Os escuteiros enquanto elementos que integram o sistema de protecção civil podem fazer mais que os cadetes dos bombeiros”, lamentou, acrescentando que um dos maiores desafios no futuro está em atrair gente.

O presidente da câmara e dos bombeiros considerou também que é preciso valorizar quem está disponível para acorrer às situações, sublinhando que isso não se faz a tirarem fotografias a entregarem garrafas de água aos quartéis quando há incêndios, mas sim tornando-se sócios das corporações voluntárias ou disponibilizando-se para a ajudarem. “Isso já não querem porque não dá selfies”, criticou. Garantindo que não vai cortar a ligação que tem à corporação, Pedro Ribeiro disse que vai “chatear” a câmara para colaborar nas obras de ampliação do quartel para um espaço contíguo, onde funcionou um supermercado de uma cooperativa, cujo projecto está a ser feito.

Pedro Ribeiro, que desempenhou o cargo de presidente da assembleia da Escola Nacional de Bombeiros, foi dado como um exemplo do que outras autarquias devem fazer pelos voluntários, com a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), entre outros benefícios. O presidente da Federação Bombeiros Distrito de Santarém destacou o papel do autarca na criação do campus da protecção civil. Um espaço que tornou a cidade uma referência na área, criando as condições para a instalação de vários serviços de nível nacional como Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil ou a base logística nacional, além de um quartel da Força Especial de Bombeiros e de um comando de operações de socorro para a área da Lezíria. Vítor Reis destacou que “Pedro Ribeiro é um autarca cuja dedicação à causa dos bombeiros tem sido notável”.