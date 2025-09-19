Resíduos voltam a gerar críticas no concelho de Benavente

O problema da recolha de lixo em Benavente mantém-se no centro das reclamações da população. Nas últimas semanas têm-se multiplicado queixas sobre contentores cheios, monos acumulados e resíduos espalhados em redor dos ecopontos, uma situação que tanto os moradores como um dos eleitos da oposição consideram inaceitável.

Na primeira reunião de câmara de Setembro, a vereadora social-democrata Sónia Ferreira disse ser “lamentável” que, ao fim de quatro anos, continue a ser necessário abordar o mesmo problema. “As recolhas não são efectuadas, há uma acumulação de lixo por todos os locais, não são efectuadas as recolhas de monos e nada foi feito para melhorar. Pelo contrário, as reclamações aumentam”, afirmou.

O presidente do município, Carlos Coutinho (CDU), rejeitou o cenário descrito e sublinhou que foram adquiridos novos veículos de recolha nos últimos dois anos, incluindo viaturas específicas para monos. O autarca admitiu, no entanto, dificuldades ocasionais. “É provável que pontualmente possam surgir situações de maior dificuldade, quando uma viatura fica inoperacional, mas no global os equipamentos são adequados”, disse, lembrando que também os cidadãos têm responsabilidade na deposição dos resíduos.

Para os munícipes, a percepção nem sempre é semelhante. Maria Adelaide Carvalho, residente em Benavente, critica a forma como muitos resíduos são deixados ao lado dos contentores. “Vejo caixotes por desmontar junto de ecopontos, mesmo quando os contentores estão vazios. Isto é inaceitável. Quanto aos monos, há quem espere pela recolha para logo depositar novos. Talvez fosse útil colocar junto dos ecopontos um número de contacto para quem tem grandes quantidades para remover”, sugeriu.

Nas redes sociais o desagrado também se faz notar. A 9 de Setembro, João Henriques, de Samora Correia, denunciava que o lixo se acumulava dentro e fora dos contentores “há quatro dias”. Já Viviana Teotónio relatava a deposição repetida de entulho num contentor nos Arados, afirmando que “não é a primeira vez que acontece”.

Para muitos moradores, mais do que viaturas e calendários de recolha, o que falta é uma maior eficácia na resposta e um reforço da sensibilização cívica para que a “casa comum” de todos não continue a ser vista como um depósito a céu aberto.