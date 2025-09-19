uma parceria com o Jornal Expresso
19/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 19-09-2025 18:00

Resíduos voltam a gerar críticas no concelho de Benavente

Resíduos voltam a gerar críticas no concelho de Benavente
Maria Adelaide Carvalho - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O problema da recolha de lixo em Benavente mantém-se no centro das reclamações da população

O problema da recolha de lixo em Benavente mantém-se no centro das reclamações da população. Nas últimas semanas têm-se multiplicado queixas sobre contentores cheios, monos acumulados e resíduos espalhados em redor dos ecopontos, uma situação que tanto os moradores como um dos eleitos da oposição consideram inaceitável.
Na primeira reunião de câmara de Setembro, a vereadora social-democrata Sónia Ferreira disse ser “lamentável” que, ao fim de quatro anos, continue a ser necessário abordar o mesmo problema. “As recolhas não são efectuadas, há uma acumulação de lixo por todos os locais, não são efectuadas as recolhas de monos e nada foi feito para melhorar. Pelo contrário, as reclamações aumentam”, afirmou.
O presidente do município, Carlos Coutinho (CDU), rejeitou o cenário descrito e sublinhou que foram adquiridos novos veículos de recolha nos últimos dois anos, incluindo viaturas específicas para monos. O autarca admitiu, no entanto, dificuldades ocasionais. “É provável que pontualmente possam surgir situações de maior dificuldade, quando uma viatura fica inoperacional, mas no global os equipamentos são adequados”, disse, lembrando que também os cidadãos têm responsabilidade na deposição dos resíduos.
Para os munícipes, a percepção nem sempre é semelhante. Maria Adelaide Carvalho, residente em Benavente, critica a forma como muitos resíduos são deixados ao lado dos contentores. “Vejo caixotes por desmontar junto de ecopontos, mesmo quando os contentores estão vazios. Isto é inaceitável. Quanto aos monos, há quem espere pela recolha para logo depositar novos. Talvez fosse útil colocar junto dos ecopontos um número de contacto para quem tem grandes quantidades para remover”, sugeriu.
Nas redes sociais o desagrado também se faz notar. A 9 de Setembro, João Henriques, de Samora Correia, denunciava que o lixo se acumulava dentro e fora dos contentores “há quatro dias”. Já Viviana Teotónio relatava a deposição repetida de entulho num contentor nos Arados, afirmando que “não é a primeira vez que acontece”.
Para muitos moradores, mais do que viaturas e calendários de recolha, o que falta é uma maior eficácia na resposta e um reforço da sensibilização cívica para que a “casa comum” de todos não continue a ser vista como um depósito a céu aberto.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar