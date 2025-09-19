Utentes do Médio Tejo saúdam reabertura de polos de saúde na Barquinha

Os utentes do Médio Tejo saudaram a reabertura dos polos de saúde de Limeiras e de Praia do Ribatejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, com prestação de cuidados de enfermagem à população. “A comissão de utentes sempre defendeu os cuidados de saúde de proximidade para as populações, e que não implicam um conjunto de serviços que muitas vezes estão nos centros de saúde, porque achamos que promove a coesão social e territorial do conjunto dos concelhos ter as extensões abertas”, disse à Lusa o porta-voz da Comissão de Utentes do Médio Tejo, Manuel José Soares.

As unidades tinham ficado sem actividade assistencial no seguimento da pandemia de Covid-19 e a reabertura, agora com serviços de enfermagem, “representa um reforço importante na proximidade de cuidados às populações”, indica a ULS Médio Tejo em comunicado. Lembrando que um abaixo-assinado a reclamar a abertura as duas unidades chegou a reunir “mais de 500 assinaturas das freguesias abrangidas”, o porta-voz da comissão de utentes fez votos para que, em breve, também seja possível reabrir o polo da Atalaia, no mesmo concelho.

A reabertura agora anunciada dos polos de Limeira e de Praia do Ribatejo com cuidados de enfermagem “é mais um passo para", no futuro, "virem a funcionar também com consultas, quer com consultas em telemedicina, quer com a presença de médicos, dado que há alguns processos em negociação para contratação de prestadores de serviços”, acrescentou Manuel José Soares. “O nosso objectivo é, claramente, dar alento à população, mostrando que quando as reivindicações são objectivas e possíveis, nós conseguimos efectivamente avançar na prestação de cuidado de saúde, que é isso que importa”, salientou.