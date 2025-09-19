uma parceria com o Jornal Expresso
Utentes do Médio Tejo saúdam reabertura de polos de saúde na Barquinha

Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) abriu os polos de saúde de Limeiras e de Praia do Ribatejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, com a prestação de cuidados de enfermagem.

Os utentes do Médio Tejo saudaram a reabertura dos polos de saúde de Limeiras e de Praia do Ribatejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, com prestação de cuidados de enfermagem à população. “A comissão de utentes sempre defendeu os cuidados de saúde de proximidade para as populações, e que não implicam um conjunto de serviços que muitas vezes estão nos centros de saúde, porque achamos que promove a coesão social e territorial do conjunto dos concelhos ter as extensões abertas”, disse à Lusa o porta-voz da Comissão de Utentes do Médio Tejo, Manuel José Soares.
As unidades tinham ficado sem actividade assistencial no seguimento da pandemia de Covid-19 e a reabertura, agora com serviços de enfermagem, “representa um reforço importante na proximidade de cuidados às populações”, indica a ULS Médio Tejo em comunicado. Lembrando que um abaixo-assinado a reclamar a abertura as duas unidades chegou a reunir “mais de 500 assinaturas das freguesias abrangidas”, o porta-voz da comissão de utentes fez votos para que, em breve, também seja possível reabrir o polo da Atalaia, no mesmo concelho.
A reabertura agora anunciada dos polos de Limeira e de Praia do Ribatejo com cuidados de enfermagem “é mais um passo para", no futuro, "virem a funcionar também com consultas, quer com consultas em telemedicina, quer com a presença de médicos, dado que há alguns processos em negociação para contratação de prestadores de serviços”, acrescentou Manuel José Soares. “O nosso objectivo é, claramente, dar alento à população, mostrando que quando as reivindicações são objectivas e possíveis, nós conseguimos efectivamente avançar na prestação de cuidado de saúde, que é isso que importa”, salientou.

