20/09/2025

Sociedade | 20-09-2025 08:00

Abrantes leva a leilão público azeitona municipal no dia 23 de Setembro

FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
Câmara Municipal de Abrantes abre um processo de alineação da azeitona municipal, com inscrições até 22 de Setembro, oferecendo aos interessados a oportunidade de adquirir os lotes disponíveis em vários pontos do concelho no dia 23 de Setembro.

Está aberto até 22 de Setembro o procedimento para a alienação da azeitona municipal de Abrantes, através de hasta pública, envolvendo vários olivais do concelho. O acto público terá lugar no dia 23 de Setembro de 2025, às 10h30, no Estaleiro Municipal, situado na Via Industrial 1, na Zona Industrial de Abrantes, onde os interessados em participar devem inscrever-se até às 16h00 do dia 22 de Setembro, mediante a entrega de requerimento próprio disponível no site do município, no Serviço de Atendimento da Câmara Municipal, na Praça Raimundo Soares, ou através de correio registado, desde que a inscrição chegue dentro do prazo. A adjudicação será feita a quem apresentar o lance mais elevado, sendo admitidos lances mínimos de 5 euros acrescidos de IVA.

