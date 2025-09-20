Autarcas dão luz verde à criação da Unidade Local de Protecção Civil em Alhandra

Foi aprovado por unanimidade o Regulamento da Unidade Local de Protecção Civil da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz. No entanto, para a unidade ser formalmente criada ainda depende da emissão de parecer vinculativo da Protecção Civil Municipal de Vila Franca de Xira e posterior publicação em Diário da República.

O regulamento foi aprovado com uma adenda a referir que a deliberação só tem eficácia após a emissão do parecer, tendo a CDU proposto que ficasse em acta a solicitação do mesmo com carácter de urgência. Quando estiver em funcionamento, esta unidade local será composta por agentes locais da Protecção Civil, sendo o presidente da União de Freguesias o representante máximo da estrutura.

Segundo explicou o eleito do CDS-PP, Mário da Costa, o trabalho já está feito e foi elaborado o Plano Local de Emergência e Protecção Civil. Foram criados grupos autónomos em vários pontos da freguesia, liderados pela entidade formadora, onde foi feito o levantamento das estruturas críticas das várias zonas. Inscreveram-se na formação 25 pessoas que estão aptas a actuar no terreno em caso de catástrofe, conduzindo a população até à chegada de socorro nos pontos de encontro.

O presidente da União de Freguesias, Mário Cantiga (PS), sublinhou a importância do projecto e vincou a necessidade de o próximo executivo não o “deixar por terra”. Os agentes locais de Protecção Civil receberam, no decorrer da assembleia, apitos e coletes identificativos e, posteriormente, irão receber da junta cones de sinalização.

Na assembleia de freguesia foi ainda aprovada uma moção da Coligação Nova Geração (CNR), que sublinha que este projecto não pode ficar suspenso ou dependente apenas da boa vontade dos voluntários, cabendo à freguesia e ao município de Vila Franca de Xira criar condições para que o grupo seja cada vez mais capacitado. Assim sendo, a CNR propôs que a junta continue a apoiar o núcleo de Agentes Locais de Protecção Civil, garantindo a sua consolidação e valorização; que procure, dentro das limitações orçamentais, reforçar progressivamente o investimento em equipamentos adequados; que promova, em articulação com as entidades competentes, formação especializada em comunicações de emergência, incluindo o acesso a rádios, antenas e repetidores; e que estabeleça contactos com outras instituições e programas de financiamento, de modo a captar apoios.