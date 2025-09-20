Calhandriz reclama expansão da fibra óptica para eliminar zonas sem Internet

A Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz aprovou, por unanimidade, enviar uma carta aberta à presidente do Conselho de Administração da ANACOM, Sandra Maximiano. Em causa estão as falhas de Internet na Calhandriz e a necessidade de mitigar as zonas brancas que não têm rede de fibra óptica. De acordo com o presidente da União de Freguesias, Mário Cantiga, desde a pandemia a localidade tem sido cada vez mais procurada para viver e trabalhar, mas é quase impossível trabalhar em casa em regime de teletrabalho ou ver um filme ou série sem interrupções.

“O presidente que a antecedeu comunicou-nos, tal como o fez à escala nacional, que com a introdução do 5G deixariam de haver zonas brancas e que o problema ficaria resolvido. Agora, passado todo este tempo, conhecendo a dimensão da introdução do 5G, ficamos a saber que essa medida diz respeito às zonas de baixa densidade. Ora, o desconhecimento ou a mensagem mal dirigida iludiu-nos e levou-nos a enganar as pessoas, o que é muito aborrecido”, refere a carta aberta, acrescentando que a lei define como zonas brancas para a colocação do 5G os territórios de baixa densidade populacional, o que não é o caso da Calhandriz, apenas pelo facto de fazer parte da União de Freguesias, considerada zona densamente povoada. “O que quer dizer que, deste modo, está e irá ser prejudicada. Em nome do executivo e da assembleia de freguesia, apelamos ao seu bom senso para que a fibra óptica nos cerca de 900 metros que faltam para dar cobertura a toda a freguesia seja uma realidade o quanto antes”, diz a missiva.

As explicações da ANACOM

A ANACOM disse à junta, no dia 23 de Julho, que na Calhandriz a cobertura da rede de fibra óptica só é massiva no lugar de Adanaia e zonas envolventes, localizadas a norte da freguesia, próximo de São João dos Montes, sendo os lugares de Pardieiro e Mato também beneficiários de uma boa cobertura de rede fibra. No entanto, a entidade reconhece que existem alguns pontos de distribuição óptica (PDO) dispersos noutras zonas da freguesia, nomeadamente no centro do lugar de Calhandriz, que foram concedidos para servir um número reduzido de moradas e não dispõem de solicitações específicas no âmbito do segmento empresarial.

“Neste momento não está prevista a construção de rede óptica própria adicional na Calhandriz, mas podemos fazer orçamento para a junta. Importa, contudo, referir que todos os lugares da freguesia actualmente sem cobertura de rede fibra estão incluídos nas denominadas Áreas Brancas, conforme definição da ANACOM. Caso o processo decorra conforme o previsto, estima-se que até ao final do ano seja definido o calendário de construção e adjudicação destas áreas. A infraestrutura será desenvolvida por operadores grossistas, que posteriormente disponibilizarão o acesso aos mesmos retalhistas, como é o caso da MEO”, lê-se na resposta do organismo.