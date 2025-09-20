Cidadã questiona Câmara do Cartaxo sobre obras em atraso e insegurança na cidade

A munícipe Manuela Carvalho voltou a levar à reunião do executivo da Câmara do Cartaxo preocupações sobre o estado de algumas ruas da zona sul da cidade e a sensação de insegurança que diz sentir devido a furtos, questionando quando é que a zona sul vai ser intervencionada, tal como outras áreas já o foram. Manuela Carvalho começou por reconhecer o número de empreitadas iniciadas pela câmara nos últimos quatro anos, mas destacou que o sul do Cartaxo continua “abandonado”.

A moradora já tinha criticado antes o estado da zona sul, onde reside, e na última sessão camarária criticou em específico o estado da Rua das Nogueiras e também da Rua 5 de Outubro, afirmando que tinham sido prometidas obras naquela zona, devido às vias estarem danificadas, obrigando os veículos a circular com extremo cuidado. “Há cerca de dois anos fiz estas perguntas e o ano passado disseram-me que ia ser tudo remodelado, mas continuamos na mesma”, salienta. A cidadã acrescentou ainda o relato de um furto recente de um catalisador num estacionamento perto dos correios, expressando a sua preocupação com o sentimento de insegurança que sente na cidade.

O presidente da câmara, João Heitor (PSD), respondeu explicando que a pavimentação da Rua das Nogueiras ainda não foi realizada porque está a ser finalizado um projecto de reabilitação integral, que incluirá electricidade, passeios e renovação da passagem hidráulica, com um investimento previsto superior a 300 mil euros. Quanto à Rua 5 de Outubro, o autarca adianta que existe um estudo prévio para futuras intervenções. Sobre a segurança, João Heitor reafirmou que estão a ser instaladas cerca de 20 câmaras de vigilância em pontos estratégicos da cidade, em colaboração com a PSP, e destacou a importância de apresentar queixa para que os crimes sejam registados e investigados.