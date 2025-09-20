Erro técnico e cortes em betão originaram mais atrasos no Museu Municipal de Benavente

Um simples murete em betão armado ajudou a avolumar o atraso que têm sofrido as obras de requalificação do Museu Municipal de Benavente. Depois de concursos desertos, da insolvência da primeira empresa adjudicatária e de sucessivas derrapagens no calendário, a empreitada deverá estar concluída em Outubro, permitindo devolver ao público um espaço que guarda perto de 20 mil peças representativas da história e identidade do concelho.

A obra foi lançada em Novembro de 2023, com consignação em Agosto de 2024 e um prazo inicial de execução de 270 dias, apontando para Maio de 2025. As condições meteorológicas adversas entre Dezembro de 2024 e Fevereiro de 2025 já tinham justificado uma suspensão parcial dos trabalhos, que empurrou a conclusão para Agosto. Um problema técnico detectado pelo arquitecto projectista em Junho veio introduzir novos constrangimentos. As cotas dos muretes adjacentes aos canteiros dos pisos 1 e 2 estavam em desconformidade com o projecto de arquitectura, apesar de o levantamento realizado após a primeira fase da obra não ter identificado a discrepância. Essa diferença obrigou à execução de cortes em betão armado, um trabalho especializado que condiciona a realização de várias tarefas subsequentes, como a colocação de vãos envidraçados, tectos falsos, climatização, rebocos e pinturas.

O empreiteiro solicitou formalmente a prorrogação do prazo em Julho, alegando que a execução dos cortes em betão requer o envolvimento de empresas especializadas e um período de execução de 60 dias. A autarquia, no entanto, aprovou um prazo adicional de apenas 30 dias, considerado suficiente para a execução dos trabalhos complementares e enquadrado nas normas do Código dos Contratos Públicos. O valor de 2.199 euros acresce ao contrato inicial, representando 0,16% da adjudicação. Segundo a informação técnica, o montante respeita os limites legais, que permitem acréscimos até 50% do valor do contrato, e a contratação de outro empreiteiro não seria economicamente viável nem tecnicamente recomendável.

A decisão, tomada por unanimidade pelo executivo municipal em 25 de Agosto, implica também a suspensão parcial dos trabalhos directamente dependentes da intervenção em betão, com efeitos retroactivos à data da sua detecção, em 18 de Junho. Só após a conclusão dessa fase o empreiteiro poderá retomar a execução das restantes tarefas, tendo então 28 dias para as completar, conforme estabelecido no plano de trabalhos em vigor. O processo obriga ainda à apresentação, por parte da empresa, de um novo plano de trabalhos, de mão-de-obra, de equipamentos e de pagamentos, com cronograma financeiro ajustado ao prolongamento do prazo.