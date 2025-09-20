uma parceria com o Jornal Expresso
20/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 20-09-2025 18:00

Parque Infantil de Vale dos Prazeres vai ter árvores e reforço de segurança

parque infantil
foto ilustrativa
Deputada Marta Silva alertou para falhas no parque infantil de Vale dos Prazeres, em Ourém. Presidente da câmara reconheceu que o espaço precisa de melhorias, que serão feitas em breve.

Na Assembleia Municipal de Ourém, a deputada Marta Silva, em representação da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, chamou a atenção para falhas estruturais no parque infantil de Vale dos Prazeres, recentemente inaugurado. O presidente da câmara, Luís Albuquerque, admitiu que o espaço necessita de novas intervenções, que serão realizadas em breve.
Entre os pontos levantados pela eleita desta-se a ausência de zonas de sombra para as crianças e o risco de deslizamentos de terras devido à falta de muros de contenção adequados. Luís Albuquerque assegurou que a obra foi concluída de acordo com o projecto aprovado, mas que este não era “o mais adequado” e que o espaço carece de melhorias para corresponder melhor às necessidades da população. Nesse sentido, anunciou que o município vai avançar com a plantação de árvores para criar sombra natural, uma intervenção prevista para o Outono, e com a construção de mais degraus que poderão transformar parte da área num pequeno anfiteatro para espectáculos.

