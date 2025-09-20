Rancho da Fajarda actua em Bruxelas e Sociedade de Instrução Coruchense compra instrumentos
A Câmara de Coruche aprovou a atribuição de subsídios ao Rancho Folclórico da Fajarda e à Sociedade de Instrução Coruchense, destinados a apoiar deslocações internacionais e a aquisição de instrumentos.
O Rancho Folclórico da Fajarda já prepara as malas para viajar até Bruxelas, capital da Bélgica, e vai contar com um apoio municipal para ajudar nas despesas, que superam os 15 mil euros. A colectividade vai representar o concelho e o país no Festival Lusófono de Folclore, a 11 de Outubro, na Bélgica, mas a viagem implica custos elevados, nomeadamente cerca de 12 mil euros em passagens aéreas e quatro mil euros em alojamento.
Para ajudar a mitigar a despesa, o município aprovou um subsídio correspondente a 25% das despesas, num total de 4.200 euros, valor que será ajustado consoante os encargos efectivamente apurados. O remanescente terá de ser suportado pela associação, que enfrenta o desafio de mobilizar outros apoios ou iniciativas próprias para financiar a deslocação.
O executivo camarário aprovou ainda dois apoios à Sociedade de Instrução Coruchense (SIC). A colectividade, fundada em 1896 e com sede na Rua da Música desde 1939, solicitou ajuda para a compra de dois instrumentos musicais de sopro, orçados em 2.454 euros. O município vai comparticipar metade do valor, assegurando 1.227 euros.
Reconhecendo a importância da SIC no ensino da música e na fixação de jovens no concelho, foi igualmente aprovado um subsídio anual no valor de 11.500 euros. A decisão teve em conta o papel histórico e cultural da associação, referência cultural para várias gerações de coruchenses.