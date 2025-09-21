Antiga escola de Vila Verde dos Francos transformada em centro de apoio

Uma década depois, a antiga Escola Básica de Vila Verde dos Francos ganhou nova vida. O equipamento foi revigorado com um projecto do Orçamento Participativo de Alenquer e abriu como Centro de Apoio a Idosos e Pessoas Portadoras de Deficiência.

A Rua da Escola, na freguesia de Vila Verde dos Francos, foi reabilitada no seguimento da proposta de um grupo de cidadãos, em 2015, visando melhorar as condições de acessibilidade, conforto, segurança e sustentabilidade do espaço, adaptando-o às necessidades específicas da população-alvo, mas só abriu portas no dia 13 de Setembro.

A intervenção neste equipamento municipal previu a ampliação do edifício com a construção de instalações sanitárias adequadas e uma copa. Entre as principais acções contam-se a demolição das antigas instalações sanitárias, a melhoria das acessibilidades com rampas, o reaproveitamento e ampliação das salas, a substituição de coberturas, a substituição de pavimentos, pinturas e a instalação de novas estruturas técnicas. A preocupação ambiental foi tida em conta com o uso de materiais ou componentes reciclados. O isolamento térmico da infra-estrutura foi também uma aposta, em especial nas caixilharias com rutura térmica, pavimentos em mosaico porcelânico e tecto falso.

Na cerimónia de inauguração, o Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Folgado, deu conta do trajecto levado até à reabertura de um espaço cuja primeira construção remonta a cerca de 90 anos. «Parece uma casa nova», começou por referir, lembrando um «edifício que educou muita gente e deixou muita gente feliz». «É, basicamente, como voltar à escola. Associamo-lo às memórias que tivemos há umas décadas e, agora, às memórias que serão criadas. Isso é muito importante. Requalificámos um espaço que estava fechado e demos-lhe uma nova utilização. É necessário que o espaço seja agora bem utilizado e seja direccionado para toda a gente. Esta, tal como outras obras, são sempre inacabadas. Estamos na presença de processos muito longos e é necessária muita energia para chegar ao fim», referiu perante uma plateia de várias idades.

Representante dos proponentes do projecto, que se deu por concluído ao cabo de 13 meses de obra no terreno, Olga Matias mostrou-se satisfeita pela nova valência para a freguesia. «Este dia é o concretizar de um sonho antigo de ajudar a população com um espaço de todos e para todos. Somos uma freguesia velha e envelhecida, em que os mais novos saem para trabalhar e os mais velhos precisam de companhia e apoio. É isso que lhes pretendemos dar. Esta escola onde andámos em criança é um espaço que muito nos alegra ver melhorado», considerou.

O investimento do Município de Alenquer foi de 255.395,02 € (mais IVA). A empreitada foi levada a cabo durante 407 dias e esteve a cargo da empresa Detalhes Cautelosos, Unipessoal, Lda.

