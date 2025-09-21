Contentores do lixo à porta de farmácia dão mau ambiente na Castanheira do Ribatejo

A colocação de uma ilha ecológica e contentores do lixo num lugar de estacionamento, de forma improvisada, à porta da nova Farmácia Tejo de Castanheira do Ribatejo, na Rua Dom António de Ataíde, está a gerar queixas e críticas da comunidade e o problema tarda em ser resolvido. Não apenas o local escolhido para a sua colocação merece reparos de vários moradores - mesmo em frente à porta da farmácia - como também a forma amontoada como os contentores se encontram dificulta o acesso às ilhas ecológicas a quem precisa de ali depositar lixo.

“Permitiram que fosse construído um edifício moderno, mesmo à beira da Estrada Nacional 10, que acabou com o edifício devoluto que ali existia, mas ninguém se preocupou em prever um espaço para as ilhas ecológicas e lembraram-se que ocupar um lugar de estacionamento de forma atabalhoada era uma boa ideia. É lamentável”, critica Fernando Núria, morador da zona, a O MIRANTE. Também os empresários que investiram na instalação da nova farmácia no local pedem que o assunto seja resolvido. Várias pessoas já se queixaram do assunto à União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras mas a presidente da junta, Florinda Roque (PS), remete a responsabilidade para a Câmara de Vila Franca de Xira e não dá mais explicações.

“Dizem às pessoas que vão analisar o assunto mas depois nunca fazem nada, nunca vi aparecer aqui ninguém da junta e o problema continua. Além disso, responderam-me torto quando me queixei”, critica Albano Lourenço, morador da zona, que critica a situação. “Não se entende estas decisões, é uma vergonha”, lamenta.

Ao nosso jornal, a Câmara de Vila Franca de Xira deu mais explicações do que a presidente da junta, dizendo que a relocalização daqueles equipamentos de recolha de resíduos urbanos encontra-se a ser estudada pelos serviços municipais, no sentido de serem implementadas soluções técnicas que permitam que os mesmos continuem a garantir a acessibilidade aos edifícios e lojas por parte dos munícipes. “Uma das hipóteses em estudo é a instalação de novos equipamentos enterrados, encontrando-se a ser analisadas todas as infraestruturas enterradas naquela área para aferir de locais viáveis que mantenham as condições de acessibilidade”, explica. O resultado desse estudo, sem prazo de conclusão, será “oportunamente discutido com a junta de freguesia”, dizendo a câmara continuar disponível para dialogar sobre este assunto com os moradores e empresários da zona.