21/09/2025

Sociedade | 21-09-2025 07:00

Detido por exercer vigilância privada sem licença em VFX

Homem de 24 anos recebeu notificação para abandonar o país.

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública no concelho de Vila Franca de Xira por suspeitas de exercício ilícito da actividade de segurança privada. Em comunicado a polícia explica que os agentes, durante o patrulhamento, verificaram uma viatura indevidamente estacionada e com aparentes sinais de abandono, o que os levou a encetar diligências no sentido de contactar com o proprietário. Aquando da chegada do proprietário ao local, ele encontrava-se com um traje de uma empresa de segurança privada e em diálogo com os polícias informou ser vigilante e disse que a viatura servia para auxílio no desempenho das suas funções. “Para verificar a veracidade da situação, os polícias solicitaram o cartão profissional de vigilante ao suspeito, tendo o mesmo informado não possuir documentação válida em Portugal e não ser possuidor de qualquer cartão que permitisse o exercício de funções de segurança privada”, explica a PSP. Acabou detido e com uma notificação de abandono voluntário do país. O detido foi libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público, da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local - Vila Franca de Xira, no qual compareceu e manteve como medida de coação o Termo de Identidade e Residência.

