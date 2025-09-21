Detido por exercer vigilância privada sem licença em VFX

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública no concelho de Vila Franca de Xira por suspeitas de exercício ilícito da actividade de segurança privada. Em comunicado a polícia explica que os agentes, durante o patrulhamento, verificaram uma viatura indevidamente estacionada e com aparentes sinais de abandono, o que os levou a encetar diligências no sentido de contactar com o proprietário. Aquando da chegada do proprietário ao local, ele encontrava-se com um traje de uma empresa de segurança privada e em diálogo com os polícias informou ser vigilante e disse que a viatura servia para auxílio no desempenho das suas funções. “Para verificar a veracidade da situação, os polícias solicitaram o cartão profissional de vigilante ao suspeito, tendo o mesmo informado não possuir documentação válida em Portugal e não ser possuidor de qualquer cartão que permitisse o exercício de funções de segurança privada”, explica a PSP. Acabou detido e com uma notificação de abandono voluntário do país. O detido foi libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público, da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local - Vila Franca de Xira, no qual compareceu e manteve como medida de coação o Termo de Identidade e Residência.