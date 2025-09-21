Duas centenas de professores recebidos em Abrantes no início do novo ano lectivo

Cerca de 200 professores foram recebidos no Aquapolis Norte, em Abrantes, na cerimónia de início do ano lectivo 2025/2026, que destacou o papel decisivo dos docentes e contou com vários discursos.

No final da tarde do dia 9 de Setembro realizou-se no Aquapolis Norte a cerimónia de recepção aos professores que vão leccionar nas escolas do concelho de Abrantes no ano lectivo 2025/2026. O evento contou com a presença de cerca de 200 docentes e das direcções dos Agrupamentos de Escolas Nº 1 e Nº 2 de Abrantes, da EPDRA – Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes e da ESTA – Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.

A cerimónia iniciou com uma mensagem de boas-vindas do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, que saudou todos os professores, destacando especialmente aqueles que iniciam este ano lectivo no concelho, desejando-lhes um excelente ano de trabalho. O autarca sublinhou que esta recepção, realizada nos últimos anos de forma simbólica, é também um reconhecimento do papel decisivo dos professores, especialmente num período em que valorizar esta classe profissional se torna fundamental.

Durante a sessão, os presentes assistiram a uma palestra motivacional conduzida por Carolina Vale Quaresma e à apresentação de Sónia Reis sobre o RGM – o estímulo da mente e do corpo através da música. O início do ano lectivo foi lembrado como um momento de novas oportunidades e desafios, com a autarquia a reafirmar o seu compromisso de estar próximo das escolas e de apoiar na resolução de problemas e dificuldades do dia a dia.