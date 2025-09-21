uma parceria com o Jornal Expresso
21/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 21-09-2025 12:00

EN365 em Santarém passa para a jurisdição do município

Câmara de Santarém vai assumir a tutela da Estrada Nacional 365 no concelho, após chegar a acordo com a Infraestruturas de Portugal, recebendo um envelope financeiro de 1,4 milhões para obras na via.

Um troço da Estrada Nacional (EN) 365 que atravessa o concelho de Santarém vai passar da jurisdição da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) para a da Câmara de Santarém. Essa medida será acompanhada por uma dotação financeira de 1,4 milhões de euros, verba destinada à execução de obras nesse percurso que liga Santarém ao concelho da Golegã.
“Com este montante vamos requalificar esta via, construir passeios nas freguesias onde a estrada atravessa, como é o caso de Alcanhões, Vale de Figueira e São Vicente do Paúl”, revelou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), que deixou a novidade nas redes sociais.
