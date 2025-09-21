Este ano já pariram dez mulheres em ambulâncias da região

Na berma da estrada, à porta de casa ou do quartel dos bombeiros. O número de grávidas a ter os seus bebés em ambulâncias com a ajuda de bombeiros tem-se tornado mais frequente e, só este ano, já ocorreram 11 nascimentos nessas condições na região ribatejana. O último foi o de uma menina, na madrugada de 15 de Setembro, junto ao Bairro do Girão, na Portela das Padeiras, auxiliado pelos Bombeiros Voluntários de Santarém.

Ao chegarem junto da grávida, os operacionais perceberam que estavam perante uma situação de parto iminente, tendo transmitido essa informação ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que enviou ao local ajuda diferenciada, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém, que acompanhou a mãe e a bebé ao Hospital de Santarém. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Lezíria do Tejo da Protecção Civil, este é o segundo parto realizado por operacionais dos Bombeiros Voluntários de Santarém este mês. O outro ocorreu na madrugada de 2 de Setembro durante o transporte de uma grávida para o Hospital das Caldas da Rainha, por indisponibilidade do Hospital de Santarém.

O encerramento frequente das urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de referência tem sido uma realidade que tem contribuído para o aumento de partos em ambulância. Só este ano, segundo a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, nasceram 36 bebés fora das maternidades, até 11 de Julho. Um deles, recorde-se, ocorrido em Azambuja, em ambulância estacionada à porta do quartel dos bombeiros, a 20 de Junho, e um outro a 2 de Fevereiro na A10, em Benavente. O número cresce se lhe juntarmos os bebés nascidos em ambulância, após essa data, nos concelhos da área de abrangência de O MIRANTE, envolvendo as corporações de Samora Correia (1), Salvaterra de Magos (2), Vila Franca de Xira (1), Rio Maior (3) e Santarém (2). E, ainda, a bebé Serena, que nasceu numa rua, no Carregado, concelho de Alenquer, com a ajuda de familiares.

Quatro partos em ambulâncias só em Setembro

Da mais de uma dezena de partos ocorridos fora de maternidades, quatro ocorreram em Setembro, no espaço de 13 dias. O primeiro deu-se na madrugada de 2 de Setembro, com a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Santarém. Seguiu-se o nascimento de Sofia, a 7 de Setembro, com a ajuda dos Bombeiros de Rio Maior, que transportavam a grávida para o Hospital das Caldas da Rainha por indisponibilidade da maternidade em Santarém. Depois de Sofia, veio ao mundo o bebé Mateus que nasceu na madrugada de quinta-feira, 11 de Setembro, no IC10, com a ajuda dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, chamados a transportar uma grávida em trabalho de parto, com morada em Coruche. E, mais recentemente, o da grávida que teve a filha na ambulância dos Voluntários de Santarém.