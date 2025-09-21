uma parceria com o Jornal Expresso
21/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 21-09-2025 10:00

Mação comparticipa cadernos de actividades para alunos do 1.º ciclo

estudante aluno teste
foto ilustrativa - foto Unsplash
Câmara Municipal de Mação volta a assumir, pelo terceiro ano consecutivo, os custos com a aquisição dos cadernos de actividades para os alunos do 1.º ciclo, aliviando as despesas das famílias no arranque do ano lectivo.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Mação vai assumir os custos com a aquisição dos cadernos de actividades complementares aos manuais adotados pelo Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, medida destinada a apoiar os alunos do 1.º ao 4.º ano do ensino básico e respectivas famílias.
Os manuais escolares continuam a ser cedidos pelo Ministério da Educação, mas os cadernos de actividades, habitualmente adquiridos pelos encarregados de educação, passam assim a ser comparticipados pelo município. Desta forma, as famílias que já procederam à compra podem solicitar o reembolso à câmara, mediante a apresentação de requerimento próprio.
Para a atribuição do apoio, os encarregados de educação devem entregar, junto da Tesouraria da câmara municipal, os seguintes documentos: prova de aquisição e pagamento dos cadernos, comprovativo de IBAN para transferência bancária, certidão de não dívida às Finanças e à Segurança Social, e ainda o requerimento que se encontra disponível no site oficial do município. Com esta medida, a autarquia pretende aliviar os encargos das famílias e reforçar a igualdade de acesso a recursos escolares, promovendo melhores condições de aprendizagem no concelho.

