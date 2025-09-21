Médio Tejo discute soluções para habitação a custos acessíveis

A secretária de Estado da Habitação, Patrícia Costa, esteve em Tomar, no dia 11 de Setembro, para reunir com os autarcas do Médio Tejo e discutir os desafios e soluções para a habitação a custos acessíveis na região. A visita decorreu no âmbito do protocolo assinado em Junho de 2023 entre o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIM Médio Tejo). Há dois anos foram assinados 51 acordos de colaboração que abrangem 564 fogos, com um investimento total de cerca de 82 milhões de euros. Este esforço conjunto representa a visão estratégica para responder ao desafio da habitação, uma prioridade para a região, refere a CIM em comunicado.

Durante a reunião foram abordados temas essenciais para o avanço dos projectos habitacionais, como a execução dos acordos já celebrados, o empréstimo do Banco Europeu de Investimento (BEI) para apoiar os projectos a custos acessíveis, incluindo a transição de projectos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o BEI, e ainda o programa 1º Direito, que apoia o acesso à habitação.

A habitação é vista como fundamental para fixar, reter e atrair jovens, famílias, trabalhadores e investidores ao Médio Tejo, sendo, por isso, uma prioridade clara para os responsáveis locais e nacionais, lê-se em nota de imprensa. “A reunião marcou mais um passo importante para acelerar os processos e definir estratégias que garantam uma habitação acessível para todos na região”, conclui o comunicado.