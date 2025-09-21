Médio Tejo investe quatro milhões em equipamentos para proteger a vida das pessoas

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo apresentou 11 camiões com módulos diferenciados e uma embarcação de socorro que vão reforçar um sistema de gestão integrada de protecção civil, num investimento de quatro milhões de euros. Em declarações à Lusa, o presidente da CIM Médio Tejo começou por dizer que foi feito naquela região “um grande investimento no âmbito da protecção civil e na protecção das pessoas, um investimento na ordem dos 6 milhões de euros.

Parte desse investimento materializa-se nos 11 veículos, com 11 módulos e uma embarcação, mais meio milhão de euros em 272 equipamentos individuais para os bombeiros, do capacete às botas, disse Manuel Valamatos. O também presidente do município de Abrantes destacou ainda que este investimento assenta num “modelo de cooperação e partilha” entre os 11 municípios do Médio Tejo, ao nível da protecção civil, que visa permitir que toda a CIM fique apetrechada de equipamentos e módulos diferenciados, sendo os mesmos distribuídos por cada um dos concelhos, funcionando em “interoperabilidade” e “ao serviço do território e da comunidade” do Médio Tejo.

Na apresentação pública dos equipamentos, que decorreu em Tomar, com a presença de autarcas, bombeiros e responsáveis da protecção civil de âmbito regional e nacional, Manuel Valamatos disse que “hoje é um dia histórico para o Médio Tejo”. “É o dia em que mostramos, juntos, que a protecção civil é prioridade. O dia em que damos às nossas corporações de bombeiros meios mais modernos, mais robustos e mais versáteis para proteger o que é mais importante: a vida das pessoas”, declarou.

O concurso público para aquisição destes equipamentos estava dividido por três lotes, um dos quais para as 11 viaturas, tendo sido adjudicados em dezembro de 2024 por 1,9 milhões, a que acresce o valor do IVA. Estas 11 viaturas, uma para cada município do Médio Tejo, configuram-se como “carros de bombeiros adaptáveis a diferentes módulos da proteção civil”, com diferentes valências e funções. O segundo lote, adjudicado pelo valor de 1,6 milhões, respeita à aquisição de “11 módulos intermutáveis”, com possibilidade de rotação entre os municípios. Seis destes módulos são de combate a incêndios, um de bombagem, um gerador e iluminação, um módulo autónomo de ar respirável, um módulo de busca e salvamento e um módulo de protecção multirriscos ambiental. Já o terceiro lote, no valor de cerca de 120 mil euros, era direccionado para a aquisição de uma embarcação multiusos, com funções de busca, reconhecimento, salvamento e transporte.

Numa fase posterior, serão feitos alguns investimentos, quer na unidade local de formação de Caxarias, quer na base de apoio logístico do comando sub-regional do Médio Tejo, em Praia do Ribatejo, Vila Nova da Barquinha. O projecto conta com 85% de financiamento comunitário, sendo os restantes 15% assumidos pelos 11 municípios do Médio Tejo.