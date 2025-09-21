Póvoa de Santa Iria recebe última colheita de sangue de Setembro

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove, a 25 de Setembro, a última sessão de recolha de sangue do mês. A iniciativa, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), decorrerá entre as 15h00 e as 19h30, na sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI.

A organização recorda que as necessidades de sangue são permanentes e reforça o apelo à participação da comunidade. Para doar não é necessária inscrição prévia: basta comparecer no local dentro do horário estipulado, munido de documento de identificação. Os cidadãos nacionais devem apresentar o cartão de cidadão, enquanto os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal deverão trazer documento de identificação e ter número de utente do Serviço Nacional de Saúde atribuído. A equipa do IPST disponibiliza também declarações de presença para dadores que necessitem de justificar a ausência no trabalho ou nas aulas. Podem doar sangue todos os maiores de 18 anos que cumpram os requisitos de saúde estabelecidos.