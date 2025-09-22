Abrantes associa-se à Semana Europeia do Desporto com dezenas de actividades

De 23 a 30 de setembro, Abrantes vai receber a Semana Europeia do Desporto (SED) com um vasto programa de iniciativas desportivas dirigidas a todas as idades e de participação gratuita. O município volta a associar-se a esta campanha da Comissão Europeia, em parceria com associações e clubes locais, promovendo modalidades que vão desde os desportos radicais à canoagem, atletismo, artes marciais, padel ou boccia.

A iniciativa arranca com demonstrações de desportos radicais e basquetebol, prolongando-se ao longo da semana com aCtividades em vários pontos do concelho. Entre os destaques estão a descida de canoagem no Tejo, entre o Pego e o Rossio, caminhadas pelo centro histórico, workshops, palestras sobre desporto de alta competição e a possibilidade de experimentar modalidades menos comuns como o teqball ou a orientação.

No sábado, 27 de setembro, o Parque Urbano de S. Lourenço será palco das Corridas no Terreno e, em Tramagal, haverá jogos tradicionais durante a manhã. No domingo, 28, o Aquapolis Sul recebe experiências de equitação, canoagem e hóquei em patins, numa manhã pensada para toda a família. Já no dia 29, em Barreiras do Tejo, será possível praticar padel e realizar rastreios cardiovasculares, terminando a semana, no dia 30, com aCtividades dedicadas ao atletismo e ao boccia.

Esta edição da Semana Europeia do Desporto é coordenada em Portugal pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, e tem como objectivo “contribuir de forma significativa para a melhoria da saúde, qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos, através da promoção da prática desportiva e da redução do sedentarismo”.