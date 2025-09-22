Coruche vai ter nova fábrica de valorização de subprodutos num investimento de 20 milhões

A ETSA inaugurou em Coruche uma nova unidade industrial que transforma subprodutos alimentares em ingredientes de elevado valor, num investimento de cerca de 20 milhões de euros, apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Segundo a empresa detida pela Semapa, o projecto, designado ProHy, assenta numa tecnologia baseada num processo de hidrólise natural, sem recurso a químicos e permite transformar subprodutos animais em ingredientes de elevado valor, como proteína hidrolisada, gordura e fracção mineral.

As primeiras exportações terão como destino os sectores de 'petfood premium' (comida para animais de estimação de elevada qualidade), aquacultura e farmacêutica veterinária, com a Europa, os Estados Unidos e a Ásia identificados como principais mercados, refere. A nova fábrica arranca com 14 postos de trabalho directos, número que, segundo a empresa, poderá duplicar a médio prazo. “O projecto aposta na retenção de talento nacional e na valorização de competências avançadas, consolidando o papel da ETSA como motor de coesão territorial”, lê-se no comunicado.

A ETSA destaca que, ao contrário das soluções concorrentes baseadas em hidrólise enzimática, o ProHy “distingue-se pela capacidade intrínseca de microencapsulamento dos ingredientes”, o que “abre caminho a novas aplicações” e coloca os produtos “numa posição privilegiada para responder às exigências dos mercados internacionais, reforçando a economia circular e a sustentabilidade". A nota refere ainda que a unidade poderá, no futuro, produzir ingredientes para consumo humano, alinhando-se com os objectivos nacionais e europeus de descarbonização e transição verde.

Criada em 1973 e participada do grupo Semapa, a ETSA é líder nacional na reciclagem do setor alimentar, com operações em Portugal e Espanha. Em janeiro, adquiriu o Grupo Barna, especializado na transformação de produtos de origem marinha para alimentação animal.