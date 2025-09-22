uma parceria com o Jornal Expresso
22/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-09-2025 15:00

FINAbrantes abre candidaturas para apoio às colectividades do concelho

FOTO DR
Estão abertas até 30 de Setembro as candidaturas ao programa FINAbrantes, destinado a apoiar projectos das colectividades do concelho nas áreas do Desporto, Cultura, Juventude, Social, Eventos e Investimento.

O programa FINAbrantes, destinado a apoiar as colectividades do concelho de Abrantes, encontra-se com candidaturas abertas até ao próximo dia 30 de Setembro de 2025. A iniciativa abrange diversas áreas, nomeadamente Desporto, Cultura, Juventude, Social, Eventos e Investimento, permitindo que as associações locais acedam a apoio financeiro para o desenvolvimento das suas actividades.
Os interessados devem consultar o regulamento completo do programa, disponível na página oficial do município de Abrantes. Já para a submissão das candidaturas deverá ser realizada através da plataforma Abrantes360.
