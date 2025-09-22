uma parceria com o Jornal Expresso
22/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-09-2025 13:49

GNR localiza idoso dado como desaparecido no concelho de Santarém

GNR localiza idoso dado como desaparecido no concelho de Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A GNR localizou no dia 18 de Setembro um homem de 90 anos que tinha sido dado como desaparecido por familiares, no concelho de Santarém. O idoso encontrava-se caído no meio de um silvado.

A GNR localizou no dia 18 de Setembro um homem de 90 anos que tinha sido dado como desaparecido por familiares, no concelho de Santarém. O idoso não era visto desde a tarde desse dia 18 e os militares da Guarda Nacional Republicana acabaram por localizar o idoso já durante a noite, num local ermo e de difícil acesso, caído no interior de um silvado, a cerca de dois quilómetros da sua residência. O homem foi resgatado pelos militares, tendo sido posteriormente observado pelos Bombeiros Sapadores de Santarém e transportado para uma unidade hospitalar.
Em comunicado, a GNR agradece a todos os cidadãos que se voluntariaram e participaram activamente na busca. “O desaparecimento de idosos é um fenómeno para o qual a Guarda tem estado particularmente atenta, não só pelo esforço desenvolvido no sentido de permitir a localização dos desaparecidos, mas sobretudo pela prevenção deste tipo de ocorrências, alertando para a problemática”, refere essa força de segurança.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar