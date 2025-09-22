Jaime Antunes volta a comprar lojas no Vila Franca Centro e já é dono da maioria do espaço

Depois de um primeiro negócio em Abril deste ano, o empresário Jaime Antunes, ex-vice-presidente do Benfica, voltou a reforçar a sua carteira de imóveis comprando a totalidade da massa insolvente da Circuitos, a empresa que geria o centro comercial de Vila Franca de Xira. Com a operação já é dono de 56% do condomínio do edifício.

A Wizardirection, empresa criada pelo empresário Jaime Antunes, ex-vice-presidente do Benfica, comprou há uma semana a massa insolvente da empresa Circuitos, que geria o agora devoluto Vila Franca Centro, em Vila Franca de Xira. Com este negócio o investidor já é dono de 56% do imóvel, o que vem facilitar a concretização de soluções para o espaço. É a primeira vez, em quase duas décadas, que uma só empresa é dona da maioria do espaço.

O negócio foi confirmado a O MIRANTE por Jaime Antunes, que explica que a aquisição foi feita por negociação directa com o administrador de insolvência da Circuitos, que há cinco leilões consecutivos não conseguia encontrar interessados no negócio. O pacote agora adquirido inclui lojas e arrecadações.

“Já tínhamos comprado um pacote de fracções que eram de um fundo, o que representava pouco mais de 40% do condomínio. Com aquisições posteriores que fizemos entretanto, algumas delas ao Santander e com a compra da massa insolvente da Circuitos, que são 18 fracções, já temos a maioria do condomínio”, confirma o empresário, que mantém a vontade de dar uma nova vida ao edifício do antigo espaço comercial, que é uma chaga visual produtora de insalubridade no centro da cidade.

“Temos já vários contratos-promessa de compra e venda feitos com outros proprietários individuais pelo que a nossa presença no centro comercial vai aumentar e continuamos a fazer esforços para descobrir os restantes proprietários para tentarmos negociar com cada um deles e dar uma nova vida ao edifício”, explica a O MIRANTE.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE.