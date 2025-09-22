uma parceria com o Jornal Expresso
Militares da GNR auxiliam parto em casa em Marinhais

Guardas ajudaram uma mulher a ter o bebé numa residência em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos. Nascimento também contou com a ajuda dos bombeiros que este ano já auxiliaram pelo menos 13 partos na região ribatejana.

Um bebé nasceu na quinta-feira, 18 de Setembro, com a ajuda de militares afectos ao Posto Territorial de Marinhais da Guarda Nacional Republicana (GNR), na localidade de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos.
Em comunicado a GNR refere que depois de ter recebido uma comunicação reportar uma ocorrência de um parto no interior de uma habitação, os militares deslocaram-se de imediato para o local, onde prestaram o apoio inicial à grávida de 31 anos. O auxílio foi, instantes depois, reforçado pelos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos e por uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que assegurou a continuidade da assistência e efectuou o transporte da mãe e do recém-nascido para uma unidade hospitalar.
“A rápida resposta de auxílio e a articulação entre a GNR, os bombeiros e o INEM foram determinantes para garantir o acompanhamento permanente à mãe e ao bebé”, sublinha a Guarda.
O alerta para a situação de parto em iminência foi dado pelo pai do recém-nascido, que ligou para a emergência a pedir auxílio, relatando que a mulher estava em trabalho de parto.
Este é o segundo bebé a nascer em Setembro com a ajuda dos Bombeiros de Salvaterra de Magos que prestaram auxílio a uma outra grávida em trabalho de parto, a 11 de Setembro, e que acabou por ter o bebé na ambulância a caminho do hospital. Este ano, na região, nasceram pelo menos 12 bebés a bordo de ambulâncias, cinco dos quais durante o mês de Setembro.
