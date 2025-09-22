Professores do Cartaxo esperam novos desafios e muitas adaptações no novo ano lectivo

O Centro Cultural do Cartaxo recebeu, no dia 10 de Setembro, professores, assistentes administrativos e operacionais, bem como autarcas do concelho, numa tarde dedicada à comunidade educativa e à abertura oficial do ano lectivo, com alguns professores a partilhar com O MIRANTE os desafios da profissão e do regresso às aulas. Um dos momentos mais simbólicos da cerimónia foi a entrega de diplomas e medalhas aos professores que completaram 25 anos de carreira no concelho.

Rosabela Ferreira foi uma das homenageadas e partilha que os desafios de ser professora vão muito além da adaptação a novas matérias. “É preciso dar resposta às aprendizagens exigidas, mas também acompanhar a evolução da sociedade, das tecnologias e das vivências dos alunos”, destaca. Com mais de 30 anos de carreira, a professora do 1º ciclo sublinha que a profissão continua a colocá-la constantemente à prova, sobretudo face às rápidas mudanças tecnológicas e sociais, admitindo que, por vezes, se sente “ultrapassada” pelos conhecimentos e vivências dos alunos. Algo que encara como uma oportunidade de aprendizagem, sublinhando que esse é um dos maiores desafios e maiores riquezas da docência: a capacidade de crescer lado a lado com as novas gerações.

Uma das adaptações que muitas escolas vão ter este ano é a proibição de telemóveis no 1º e 2º ciclo, sendo neste caso a professora uma defensora de que o telemóvel deve ser visto como “uma ferramenta útil na sala de aula, desde que com regras e limitações”. A docente sublinha que no recreio este deve ser proibido, para que os alunos possam comunicar e interagir, mas que as utilidades das novas tecnologias nas salas de aula são essenciais e não algo a ser eliminado por completo. “Hoje em dia os próprios manuais já incluem testes e questionários para alunos fazerem na internet, então acho que deve haver uma melhor adaptação nesta questão”, salienta.

Os desafios de quem salta de escola em escola

Um novo ano lectivo é sempre exigente, mas para quem muda de escola com frequência os desafios multiplicam-se. É o caso de Cláudia Gomes, 48 anos, e Edite Paulo, de 51, ambas professoras do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita e que se fixaram recentemente no ensino público. Cláudia Gomes só entrou há dois anos no quadro das escolas públicas, tendo chegado este ano ao Cartaxo e Edite Paulo está no seu segundo ano lectivo no agrupamento, mas confessa que a adaptação ainda está a decorrer. Ambas sublinham que para quem chega a uma escola nova tudo é um desafio: conhecer os manuais, os métodos, os colegas, a direcção e até o próprio ambiente. As docentes salientam que esta é uma realidade comum a muitos docentes e que para o ano lectivo correr bem é essencial uma boa coordenação e organização. “Há mais vertentes e preparações a ter em conta, mas se estas duas falharem, o resto também não funciona”, defende Cláudia Gomes, natural de Benfica do Ribatejo, Almeirim.

O tema da proibição do uso de telemóveis no 1º e 2º ciclo também não lhes é indiferente, afirmando Edite Paulo, de Aveiro, que iria ainda mais longe e que a proibição deveria ser alargada ao 3º ciclo, onde o vício dos telemóveis prejudica ainda mais a socialização dos alunos. Também Cláudia Gomes considera a medida “fantástica” e necessária para travar a dependência das crianças às redes sociais e internet, que segundo a própria, se nota até na forma como falam. Ainda assim, também reconhecem que em contexto de sala de aula há momentos em que o telemóvel pode ser útil, seja para pesquisas rápidas ou testes online.