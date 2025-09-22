ULS Lezíria promove encontro de convívio com utentes ostomizados

Decorreu na Quinta das Pratas, no Cartaxo, o encontro de convívio com os utentes ostomizados acompanhados na Consulta Externa de Cirurgia – Consulta de Estomaterapia da Unidade Local de Saúde da Lezíria. O encontro teve como principais objectivos a partilha de experiências, o convívio entre utentes, familiares e profissionais de saúde e, sobretudo, a valorização da vida, sublinhando que esta mantém o seu curso e qualidade, mesmo perante a vivência com um estoma.

A iniciativa contou com diversas actividades, incluindo um almoço volante partilhado, o corte simbólico de bolo e ainda um momento musical e lúdico, no qual os utentes e profissionais tiveram a oportunidade de tocar vários instrumentos, havendo ainda espaço para momentos de dança e baile. A Quinta das Pratas cedeu o espaço para a realização deste encontro, que contou ainda com o apoio de diversos parceiros.

A equipa da Consulta de Estomaterapia da ULS Lezíria é composta por Aida Hipólito, técnica auxiliar de saúde, Helena Fernandes, enfermeira, Carla Botelho, enfermeira, Marina Santos, enfermeira, Luciana Lopes, enfermeira, e Marta Sousa, enfermeira chefe. O convívio foi mais um passo no reforço da proximidade e humanização dos cuidados de saúde, destacando a importância da rede de apoio entre utentes, famílias e profissionais.