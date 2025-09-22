uma parceria com o Jornal Expresso
22/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-09-2025 07:00

Universidade Sénior de Vila Franca de Xira abre 2.ª fase de matrículas

Para este ano lectivo, o município disponibiliza mais de 65 disciplinas à comunidade.

A Universidade Sénior de Vila Franca de Xira deu início ao ano lectivo 2025/2026, cuja abertura oficial aconteceu a 15 de Setembro. Em simultâneo arrancou também a 2.ª fase de matrículas que decorre até 27 de Setembro. O processo de inscrição é realizado online, através de um formulário digital disponível no site do município. Podem candidatar-se todos os residentes no concelho de Vila Franca de Xira com idade igual ou superior a 50 anos ou cidadãos reformados. Para este ano lectivo, o município disponibiliza mais de 65 disciplinas em diversas áreas do saber, entre as quais se destacam as Ciências Sociais, Humanas e Políticas, as Ciências Naturais e Exactas, as Línguas, a Expressão Plástica e Musical, bem como Actividade Física e Bem-Estar. Os interessados podem obter mais informações junto dos serviços municipais, através dos contactos telefónicos 219533050 ou o 924101762.
