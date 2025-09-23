Abrantes lança concurso para rede de percursos e ciclovias de ligação ao Tejo

Câmara Municipal de Abrantes lançou um concurso público internacional para a criação de uma rede de percursos, pontes e ciclovias que vai ligar a cidade ao rio Tejo, com propostas a entregar até 11 de Dezembro de 2025.

A Câmara Municipal de Abrantes lançou um concurso público internacional para a concepção do projecto de uma rede de percursos, pontes e ciclovias que vão ligar a cidade ao rio Tejo. O prazo para entrega de propostas decorre até 11 de Dezembro de 2025 e o procedimento conta com assessoria técnica da Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo da Ordem dos Arquitectos.

Segundo o município, o objectivo passa por criar corredores verdes pedonais e cicláveis que promovam a mobilidade sustentável, incentivem a prática de desporto e lazer e contribuam para reduzir os impactos ambientais negativos. A ideia é adaptar o espaço urbano a uma nova realidade, mais consciente em matéria de ambiente.

O projecto prevê dois itinerários principais, cada um composto por vários percursos, que vão permitir ligar pontos estruturantes da cidade, como os espaços verdes de lazer e o TagusValley – Parque de Ciência e Tecnologia. O principal objectivo é transformar Abrantes num território mais conectado com o Tejo e mais preparado para responder aos desafios ambientais e de qualidade de vida urbana, refere o município. Mais informações sobre o concurso podem ser consultadas no portal da Ordem dos Arquitectos.