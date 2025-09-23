Dois homens detidos por roubos e uso indevido de cartões bancários em Santarém

Suspeitos foram detidos na sequência de dois assaltos ocorridos a 7 de Junho e 24 de Agosto, em locais distintos. Arguidos utilizaram os cartões em diversas operações bancárias, causando prejuízos aos lesados.

Dois homens foram detidos e presentes a primeiro interrogatório judicial, a 16 de Setembro, por suspeita de dois crimes de roubo e dois crimes de abuso de cartão e dados de pagamento, em Santarém, informou o Ministério Público. Os arguidos foram detidos na sequência de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público, após dois assaltos ocorridos a 7 de Junho e 24 de Agosto, em locais distintos. O caso corre na 4.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da comarca de Santarém, com a coadjuvação da PSP local.

Numa nota publicada no ‘site’ da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o MP explica que os suspeitos abordaram as vítimas e, mediante o uso de força física, apoderaram-se de dinheiro, equipamentos telefónicos e cartões de débito. De acordo com a nota, os arguidos utilizaram os cartões em diversas operações bancárias através do sistema contactless, causando prejuízos aos lesados.

Presentes a juiz, “foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva a um dos arguidos, que se encontrava em liberdade condicional, e ao outro arguido a medida de coacção de obrigação de se apresentar duas vezes por semana, no posto policial da área da sua residência”, lê-se no comunicado.