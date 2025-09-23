Faleceu o presidente da Junta de Chancelaria, Alfredo Antunes

Autarca que estava no cargo há 12 anos partiu aos 57 anos. Quatro dias antes da sua morte escreveu texto de despedida das funções de presidente de junta e de um percurso do qual sentia orgulho.

O presidente da Junta de Freguesia de Chancelaria, Alfredo Antunes, faleceu aos 57 anos, esta terça-feira, 23 de Setembro, vítima de doença súbita. O autarca, que também era empresário, cumpria o terceiro e último mandato no cargo, eleito pelo Partido Socialista. Deixa mulher e filhos.

O Partido Socialista de Torres Novas emitiu uma nota de pesar pelo “falecimento súbito” de Alfredo Antunes, que “deixa toda a comunidade mergulhada em dor e choque”, lembrando-o como “um exemplo de dedicação, humildade e serviço ao bem comum”. Um “homem de trabalho incansável, de alegria inesgotável e de empatia genuína” que soube fazer “política com humanidade, das pessoas e para as pessoas”. Além do PS também a coligação AD (PSD/CDS-PP) de Torres Novas lamentou publicamente a morte do autarca de Chancelaria, endereçando à família e amigos sentidas condolências.

Quatro dias antes da sua morte, Alfredo Antunes escreveu na sua página nas redes sociais- Alfredo Antunes- O presidente de todos nós- um texto de despedida da função de presidente de junta, que ocupou durante os últimos 12 anos e através da qual procurou “servir a terra e as gentes, colocando o interesse da freguesia acima de qualquer outro”.

“Não me recandidatando, levo comigo o orgulho do trabalho realizado, a consciência tranquila por ter dado o meu melhor e, sobretudo, a gratidão por todo o apoio, confiança e incentivo que recebi da população, das associações locais e da equipa que me acompanhou”, disse, acrescentando que iria continuar numa “posição de retaguarda e aconselhamento”, declarando apoio ao candidato pelo PS, Ricardo Leal.