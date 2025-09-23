Requalificação da Vala do Carregado permanece em fase de intenção

Não existe nenhum projecto para a requalificação da Vala do Carregado, que abrange os concelhos de Alenquer e Vila Franca de Xira, afirmou o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS).

O autarca voltou a sublinhar que o que existe é apenas uma intenção de elaborar um projecto, sendo que, antes de avançar, é necessária autorização da Epal e da EDP, que têm instalações na Vala do Carregado.

A dúvida surgiu, conforme já tinhamos noticiado, devido a um vídeo que circulou nas redes sociais do candidato do PS à autarquia de Alenquer, João Nicolau, no qual aparecia com o recandidato do mesmo partido à União de Freguesias do Carregado e Cadafais, José Martins, e do recandidato à Câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira.

“Admito que os candidatos queiram desenvolver um projecto, mas o que tenho é um desenho, uma intenção. Não vincula o município”, voltou a referir Pedro Folgado, recordando que nada foi alterado desde 2019, quando Alenquer assinou um protocolo com o município de Vila Franca de Xira com a intenção de reabilitar em conjunto a Vala do Carregado.