Sociedade | 23-09-2025 07:00
Requalificação da Vala do Carregado permanece em fase de intenção
O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, afirmou que não existe nenhum projecto para a requalificação da Vala do Carregado, sendo apenas uma “intenção” de elaboração futura que carece de autorização de outras entidades.
Não existe nenhum projecto para a requalificação da Vala do Carregado, que abrange os concelhos de Alenquer e Vila Franca de Xira, afirmou o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS).
O autarca voltou a sublinhar que o que existe é apenas uma intenção de elaborar um projecto, sendo que, antes de avançar, é necessária autorização da Epal e da EDP, que têm instalações na Vala do Carregado.
A dúvida surgiu, conforme já tinhamos noticiado, devido a um vídeo que circulou nas redes sociais do candidato do PS à autarquia de Alenquer, João Nicolau, no qual aparecia com o recandidato do mesmo partido à União de Freguesias do Carregado e Cadafais, José Martins, e do recandidato à Câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira.
“Admito que os candidatos queiram desenvolver um projecto, mas o que tenho é um desenho, uma intenção. Não vincula o município”, voltou a referir Pedro Folgado, recordando que nada foi alterado desde 2019, quando Alenquer assinou um protocolo com o município de Vila Franca de Xira com a intenção de reabilitar em conjunto a Vala do Carregado.
