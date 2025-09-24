uma parceria com o Jornal Expresso
24/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 24-09-2025 21:00

Alenquer inicia procedimento para criação do Banco de Ajudas Técnicas

O Município de Alenquer iniciou o procedimento para criar o Banco de Ajudas Técnicas. O regulamento definirá as normas de acesso e atribuição de equipamentos de reabilitação.

O Município de Alenquer vai avançar com o procedimento para a elaboração do Regulamento do Banco de Ajudas Técnicas, um instrumento que definirá as normas de funcionamento, bem como as condições de acesso e de atribuição destes equipamentos destinados a pessoas em situação de fragilidade social ou com perda de autonomia.
O regulamento pretende responder às necessidades da população mais vulnerável, garantindo apoio através da disponibilização de ajudas técnicas, entendidas como equipamentos de reabilitação (cadeiras de rodas, camas articuladas, andarilhos, entre outros) que visam reduzir as consequências das incapacidades motoras e melhorar a qualidade do apoio prestado.
A proposta prevê que os interessados possam apresentar contributos no prazo de dez dias úteis, mediante requerimento dirigido ao responsável do procedimento, entregando-o no balcão de atendimento da câmara ou através de correio electrónico.
