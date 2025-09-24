Beatriz Costa e Miguel Isidro são os novos embaixadores da vinha e do vinho do Cartaxo

O Cartaxo já tem os seus novos Embaixadores da Vinha e do Vinho. Na gala realizada a 13 de Setembro, no Pavilhão Municipal de Exposições, sete jovens disputaram o título, mas foi o par da freguesia de Pontével, Beatriz Costa e Miguel Isidro, quem conquistou o lugar de representantes do concelho na promoção da sua identidade vinícola.

Emocionada com a conquista, Beatriz Costa confessou ao O MIRANTE que ainda estava incrédula com a vitória, sublinhando que há muito que sonhava representar a sua terra. “Há quatro anos que queria participar, mas só agora tive coragem. Sinto-me orgulhosa de trazer este prémio para Pontével, porque nasci e cresci lá e sempre tive muito orgulho na minha freguesia”, disse, acrescentando que a experiência superou todas as expectativas e foi marcada pelo espírito de amizade entre todos. No futuro a embaixadora espera continuar a promover as tradições, cultura e o vinho do Cartaxo e “apostar tudo no concurso nacional para elevar ainda mais o nome da minha terra e concelho”.

Já Miguel Isidro destacou a importância de haver mais jovens a participar, lamentando ter sido o único candidato masculino. “Foi um orgulho enorme ser escolhido, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco triste por não ter havido mais rapazes. O certame é bonito e importante para o concelho e quanto mais jovens participarem melhor”, afirmou. Apesar disso, salientou que a experiência lhe permitiu aprender mais sobre as raízes da sua freguesia e da cultura da vinha. “A minha família não tem nenhuma empresa ligada ao vinho, mas tivemos sempre a cultura de fazer a vinha e produzir vinho para a família, por isso agora espero ganhar uma ligação ainda maior e representar o vinho do Cartaxo”, referiu.

O evento incluiu ainda a eleição de Daniela Vieira, da freguesia de Valada, como 2ª Embaixadora, e Lara Guardiano, de Vila Chã de Ourique, como 3ª Embaixadora da Vinha e do Vinho. Foram também atribuídas distinções especiais como o Prémio Vítor de Sousa, que reconhece o candidato com mais simpatia, entregue a Leonor Miguel e o Prémio Fotogenia, conquistado por Daniela Vieira.

A ligação das pessoas ao certame

A iniciativa, já enraizada na tradição cartaxense, tem como objectivo valorizar o papel central da vinha e do vinho na identidade local e todos os anos atrai público de todo o concelho, como Ana Paula Martins, de 75 anos, da freguesia de Valada. A munícipe conta que marca presença quase todos os anos e considera o evento essencial para o Cartaxo e as suas gentes, já que dá visibilidade a um dos maiores símbolos da região: o vinho. Além disso, confessa que gosta sempre de apoiar as candidatas da sua freguesia e recorda com orgulho que também na sua família já houve quem representasse Valada no concurso da Rainha das Vindimas, chegando mesmo a conquistar o título e a representar o Cartaxo a nível nacional.

Também Ana e Vítor Gaspar destacaram a importância da iniciativa. Para o casal cartaxense, o momento ganha ainda mais significado por coincidir com o arranque das vindimas, sublinhando Vítor Gaspar que o concurso “é uma ideia extraordinária” e que ter embaixadores é uma forma de valorizar a cultura e as tradições locais.