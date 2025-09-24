uma parceria com o Jornal Expresso
24/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 24-09-2025 18:00

Central termoeléctrica no Carregado recebe hidrogénio pela primeira vez em turbina a gás

Foto DR
Resultados do projecto piloto desenvolvido na central do Carregado contribuirão para apoiar o desenvolvimento de projectos de produção em maior escala de hidrogénio verde e avaliar a viabilidade da adaptação de turbinas de gás existentes para co-combustão.

A EDP concretizou uma nova etapa para o desenvolvimento em grande escala de produção de hidrogénio ao injectar a primeira molécula numa turbina a gás em ambiente industrial real, na central termoeléctrica de ciclo combinado do Ribatejo, no Carregado, concelho de Alenquer. O objectivo é validar a aplicação prática da combinação de hidrogénio e gás natural em contexto de operação, algo ainda pouco explorado no sector.
O projecto piloto, que foi desenvolvido por um consórcio internacional que reúne 21 parceiros de 10 países europeus, inclui um electrolisador de 1,25 MW, que permitirá produzir, comprimir e armazenar hidrogénio para depois ser usado em mistura com gás natural na turbina da central. O marco, que representa também a produção da primeira molécula de hidrogénio do grupo na Europa, insere-se no projeto europeu FlexnConfu, financiado pelo programa Horizonte Europa, que pretende testar soluções inovadoras para aumentar a flexibilidade das centrais termoeléctricas.
O projecto FLEXnCONFU, que deu os primeiros passos em Abril de 2020, inclui dois demonstradores que irão converter eletricidade para hidrogénio ou amoníaco e fazer a sua co-combustão com gás natural. O demonstrador da responsabilidade da EDP no Ribatejo utiliza hidrogénio e um segundo, localizado em Itália, recorre a um carrier de amoníaco — substância que permite armazenar e transportar energia sob a forma de amoníaco — e que será validado em ambiente laboratorial.
O projecto-piloto do eletrolisador na central termoelétrica do Ribatejo estará em operação até ao início de 2026. Os resultados obtidos quanto à viabilidade técnica e económica, servirão para apoiar a análise de investimentos futuros da EDP, sempre considerando o contexto nacional e internacional do setor do hidrogénio.
