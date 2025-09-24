Clube de Natação de Torres Novas lidera nacional de triatlo

O Clube de Natação de Torres Novas continua a liderar o nacional de clubes de triatlo. No fim-de-semana de 20 e 21 de Setembro realizou-se a 3ª etapa da competição, em São Martinho do Porto. Numa prova disputada em formato de estafetas, o Clube de Natação de Torres Novas venceu no sector masculino, com uma equipa constituída por Vasco Canadas, Erwin Vanderplancke, Gustavo do Canto e João Nuno Baptista.

A equipa feminina, formada por Catarina Santos, Cassilda Carvalho e Lou-Ann Pereira, concluiu a estafeta no 3º lugar. A Escola de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas alcançou o 10° lugar na última etapa do Nacional de Triatlo Jovem, terminando o campeonato no 6ªlugar.

Já a nível individual, Ana Ramos foi a vencedora do Sines Triathlon 2025, uma prova disputada em formato T100, constituída por 2km/natação, 80km/ciclismo e 18km/corrida. Na prova masculina, Adriano Correia alcançou o 7º lugar, Rui Narigueta terminou no 58ºlugar e Valter Luís no 279º.