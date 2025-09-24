uma parceria com o Jornal Expresso
24/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 24-09-2025 18:00

Clube de Natação de Torres Novas lidera nacional de triatlo

foto dr
Equipa participou na 3ª etapa da competição em São Martinho do Porto. Numa prova disputada em formato de estafetas, o Clube de Natação de Torres Novas venceu no sector masculino.

O Clube de Natação de Torres Novas continua a liderar o nacional de clubes de triatlo. No fim-de-semana de 20 e 21 de Setembro realizou-se a 3ª etapa da competição, em São Martinho do Porto. Numa prova disputada em formato de estafetas, o Clube de Natação de Torres Novas venceu no sector masculino, com uma equipa constituída por Vasco Canadas, Erwin Vanderplancke, Gustavo do Canto e João Nuno Baptista.
A equipa feminina, formada por Catarina Santos, Cassilda Carvalho e Lou-Ann Pereira, concluiu a estafeta no 3º lugar. A Escola de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas alcançou o 10° lugar na última etapa do Nacional de Triatlo Jovem, terminando o campeonato no 6ªlugar.
Já a nível individual, Ana Ramos foi a vencedora do Sines Triathlon 2025, uma prova disputada em formato T100, constituída por 2km/natação, 80km/ciclismo e 18km/corrida. Na prova masculina, Adriano Correia alcançou o 7º lugar, Rui Narigueta terminou no 58ºlugar e Valter Luís no 279º.

