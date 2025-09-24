Feira Nacional do Cavalo candidata-se a Património Cultural Imaterial

A Feira Nacional do Cavalo entregou o dossier de candidatura para ser reconhecida como Património Cultural Imaterial, no Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial.

A direcção da Feira Nacional do Cavalo entregou, na Divisão de Cadastro, Inventário e Classificação do Património Cultural, o dossier de candidatura da Feira a Património Cultural e Imaterial no INPCI - Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial. O dossiê foi entregue pelas mãos do presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, que preside também à Feira Nacional do Cavalo, à chefe de divisão, Antónia Amaral, na presença da vice-presidente do Património Cultural, Ana Catarina Sousa.

A candidatura foi preparada pela equipa composta por Carla Queiroz, João Costa Ferreira e José de Castro Canelas, em representação da direção da Feira Nacional do Cavalo, contando ainda com a colaboração dos Serviços de Cultura e Turismo da Câmara Municipal da Golegã. Com esta candidatura, a Feira Nacional do Cavalo procura ver reconhecido oficialmente o seu papel histórico e cultural no país, reforçando a importância da preservação das tradições ligadas ao cavalo e à identidade da Golegã.